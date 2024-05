Décès de l'ancien deuxième ligne et capitaine du XV de France Lucien Mias

Lucien Mias, ancien deuxième ligne et capitaine du XV de France, est décédé dans la nuit de dimanche à lundi, a-t-on appris lundi auprès du maire de Mazamet (Tarn), ville dont il a longtemps porté les couleurs. "Il est décédé cette nuit à l'âge de 93 ans", a déclaré à l'AFP Olivier Fabre, premier magistrat de la ville tarnaise où Lucien Mias avait effectué l'essentiel de sa carrière en club avec le Sporting Club Mazamétain.

"Docteur Pack"

"Leader naturel, seconde ligne, surnommé 'Docteur Pack', l'immense Lucien Mias nous a quitté", a de son côté écrit Florian Grill, président de la Fédération française de rugby (FFR) sur le réseau X (ex-Twitter). "Le rugby pleure un grand homme qui a marqué notre histoire", a-t-il ajouté.

Dans un communiqué, la FFR a salué un homme qui "a marqué de son empreinte l'histoire du rugby français par son talent exceptionnel et son dévouement sans faille pour ce sport qu'il chérissait tant". La Ligue nationale de rugby (LNR) a annoncé pour sa part, dans un communiqué distinct, qu'une "minute d'applaudissements sera observée sur les terrains du Top 14 et de Pro D2 ce week-end en sa mémoire".

Sélectionné à 29 reprises avec le XV de France, Lucien Mias avait entamé sa carrière internationale en 1951 et fut notamment le capitaine des Bleus lors de leur tournée en Afrique du Sud en 1958. "Au-delà de ses exploits sur le terrain, Lucien Mias restera dans les mémoires comme un homme généreux, humble et respecté de tous", ajoute la FFR. "Après sa carrière de joueur, il a continué à œuvrer pour le rugby français en tant qu'entraîneur, dirigeant et même commentateur des matches du XV de France, laissant derrière lui un héritage indélébile", conclut le communiqué.