Rugby : l'équipe de France de rugby soulagée après sa deuxième place au Tournoi des VI Nations

En devançant sur le fil l'Angleterre (33-31), grâce à une pénalité de Thomas Ramos à la dernière minute, le XV de France a en partie fait oublier sa piètre entame de Tournoi des VI Nations, remporté pour la deuxième fois consécutive par l'Irlande. "On a vécu un tournoi d’enfer… au sens propre comme au sens figuré", a rapporté Fabien Galthié après la rencontre. Ce tournoi ne lui aura laissé aucun répit, cinq mois après l'élimination en quart de finale de la Coupe du monde. Un mauvais souvenir qui aura finalement servi selon le sélectionneur.

"Ce n’est pas la fin d’une compétition"

"On ne termine pas un tournoi, ce n’est pas la fin d’une compétition. Je souhaitais, et je l’ai dit aux joueurs avant le match, que ce soit la suite de notre histoire. Et, il se peut que dans cette victoire-là, il y a de l’apprentissage de ce qui s’est passé il y a quelques mois", a rapporté le sélectionneur de l'équipe de France. Malgré la gifle infligée par l’Irlande (17-38), malgré le nul au gout de défaite contre l’Italie (13-13), les Bleus, n’ont jamais renoncé, à l’image de la victoire arrachée à la dernière minute samedi soir (33-31).

"Personnellement, je suis hyper fier du groupe. On a été malmené à certains moments. On a été critiqué à juste titre. Mais personne n’a baissé les bras. Tout le monde a fait preuve de caractère", a déclaré Grégory Alldritt, le capitaine de la sélection tricolore. Un état d’esprit qu’il faudra conserver pour la prochaine tournée de trois matches des Bleus, début juillet, en Amérique du Sud. Une tournée où les joueurs qui ont participé à la dernière Coupe du monde seront laissés au repos.