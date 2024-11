Natation : «épuisé», Léon Marchand renonce aux championnats du monde en petit bassin

Le quadruple champion olympique de natation Léon Marchand, grande vedette des Jeux de Paris, a annoncé samedi son forfait pour les Mondiaux en petit bassin, du 10 au 15 décembre à Budapest, se disant "épuisé".

"Il est temps pour moi de prendre du recul"

"(L'année) 2024 a été vraiment intense, j'ai participé à de nombreuses grandes compétitions et je suis épuisé. Il est temps pour moi de prendre du recul, de m'entraîner dur et de commencer à me préparer pour mes futurs défis", a expliqué le nageur français de 22 ans sur son compte Instagram. Le quintuple médaillé aux JO de Paris avait participé cet automne aux trois étapes de la Coupe du monde en petit bassin en Asie.

Le natif de Toulouse avait remporté les trois distances du quatre nages (100 m, 200 m et 400 m) à Shanghai, Incheon et Singapour, où il avait battu le record du monde du 200 m 4 nages le 1er novembre, préparation idéale aux Mondiaux de Budapest. Sa dernière apparition en compétition remontait au 10 novembre, où Léon Marchand avait représenté son club de Toulouse lors des Interclubs à Montauban.