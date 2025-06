Critérium du Dauphiné : Jonathan Milan règle le peloton à Issoire lors de la 2e étape et se pare du maillot jaune

© Anne-Christine POUJOULAT / AFP

Jonathan Milan s’impose au sprint sur la 2e étape du Dauphiné entre Prémilhat et Issoire et prend le maillot jaune. Pogacar, vainqueur dimanche, cède volontairement sa tunique. Romain Bardet s'est offert une courte échappée symbolique devant son public. Étape vallonnée à suivre mardi entre Brioude et Charantonnay.