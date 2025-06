Cyclisme : départ du 77e Critérium du Dauphiné ce dimanche, la dernière course de la carrière de Romain Bardet

Ce dimanche après-midi, début du 77e Critérium du Dauphiné. Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard et Remco Evenepoel vont se défier pour ce qui s'apparente à une répétition générale du prochain Tour de France. Une course d'une semaine qui revêt une dimension particulière pour Romain Bardet, qui dispute sa dernière course professionnelle.