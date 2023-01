Cristiano Ronaldo réussit ses débuts officiels avec son club d'Al-Nassr en Arabie saoudite

Après un match de gala face au PSG jeudi, Cristiano Ronaldo dispute son premier match dans le championnat d'Arabie saoudite ce dimanche à 18h30. Entraîné par Rudi Garcia, son club d'Al-Nassr reçoit Al-Ettifaq pour le compte de la 14eme journée de Saudi Pro League.

Dans une ambiance survoltée avec 22.862 supporters chauffés à blanc pour la première de leur idole, CR7, volontaire à souhait, s'est démené sur tous les fronts de l'attaque, multipliant des appels pour marquer en vain. Quelques jours après son doublé contre le PSG lors du match amical (défaite 5-4), la star portugaise, propulsée capitaine d'Al-Nassr, par l'entraîneur français Rudi Garcia, a toutefois pesé sur la rencontre.

En tête du championnat

Les locaux ont ouvert le score au terme d'une action collective : un centre d'Al Sulaiheem qui a lobé CR7, mais Anderson Talisca, mieux placé derrière lui, a catapulté le ballon au fond des filets (31e). Cinq minutes plus tard, le quintuple Ballon d'Or a tenté sa chance sur un coup franc bien placé, mais sa frappe n'a pas trouvé le cadre.

Puis, son centre en retrait pour Gonzalo Martinez a failli s'avérer décisif, mais la lourde frappe du meneur de jeu argentin d'Al-Nassr a été opportunément claquée en corner par le porter adverse (57e). Sa meilleure occasion du match aura sans doute été ce crochet qui a mis Al Mowalad sur les fesses avant son tir en force que Victor, le gardien d'Al-Ittifaq, a repoussé (78e).

Signe que le public l'a adopté, cette pancarte brandie dans une tribune du Mrsool park proclamant : "I wish you the best, but you are only the best (Je te souhaite le meilleur, mais tu es déjà le meilleur)". Grâce à ce succès, l'équipe de Rudi Garcia se hisse en tête du championnat avec 33 points devant son rival d'Al-Hillal à une longueur. Quant à Al Ittifaq, entraîné par son compatriote Patrice Carteron, il reste scotché à la 10e place du classement.