Coupe du Monde 2022 : découvrez le stade du match d'ouverture de la compétition

La Coupe du monde débute mardi pour les Bleus, mais dès dimanche après-midi pour le premier match de la compétition. À l'affiche, le Qatar et l'Équateur qui s'affronteront dans un stade posé au beau milieu du désert. Le stade Al-Bayt d'Al-Khor est l'un des joyaux de cette Coupe du monde pourtant peu avare en folies architecturales.

60.000 places pour neuf matches

À quelques heures de l'événement, des ouvriers s'affairent encore pour peaufiner les derniers détails avant l'arrivée des 60 000 personnes qui assisteront au match d'ouverture. Neuf matches s'y dérouleront, dont deux du Qatar et une demi finale. L'enceinte, aussi étonnant que cela puisse paraître vu la localisation, répond aux plus hauts standards écologiques. À l'issue de la compétition, sa partie supérieure sera démontée et offerte à des pays en manque d'infrastructures.

Resteront néanmoins des autoroutes, dont une de deux fois six voies, un stade de 32.000 places, un hôtel, un centre commercial et une salle de gym. Sur le papier, tout cela paraît démesuré, mais au pays des chameaux on assure, la main sur le cœur, qu'il n'y aura pas d'éléphants blancs.