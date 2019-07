Coupe du monde féminine : Megan Rapinoe sacrée meilleure joueuse et buteuse du tournoi

Megan Rapinoe est bel et bien LA star du foot féminin. L'attaquante et capitaine américaine a été sacrée meilleure joueuse et meilleure buteuse de la Coupe du monde, dimanche à Lyon après la victoire en finale contre les Pays-Bas (2-0).

Star sur et en dehors des terrains

Rapinoe, 34 ans, a inscrit six buts, comme sa compatriote Alex Morgan et l'Anglaise Ellen White. Mais elle obtient le Soulier d'Or (titre de meilleure attaquante) car elle a marqué autant que les deux autres en passant moins de temps sur le terrain. Pendant la finale, elle a ouvert le score sur penalty à l'heure de jeu. Et elle avait brillé en huitièmes de finale contre l'Espagne et en quarts contre la France avec deux doublés, avant de rater la demi-finale face à l'Angleterre, en raison d'une blessure.

En dehors des terrains, la joueuse, connue pour son engagement contre les discriminations, a annoncé qu'elle n'irait pas à la "p... de Maison blanche" en cas d'invitation de Donald Trump car le président "ne se bat pas pour les mêmes choses que nous".