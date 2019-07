EN DIRECT - Coupe du monde féminine : les Américaines attaquent fort

L'ESSENTIEL EN DIRECT

La grande fête du foot féminin se termine. La finale de la Coupe du monde 2019 oppose les grandes favorites, les États-Unis, aux Pays-Bas, dimanche après-midi au Groupama Stadium de Lyon. La "Team USA", emmenée par ses stars Megan Rapinoe et Alex Morgan, a les faveurs des pronostics pour conserver son trophée. Mais en face les Néerlandaises, championnes d’Europe en titre, vont tout faire pour créer l’exploit. Suivez la rencontre en direct sur Europe1.fr.

ÉTATS-UNIS – PAYS-BAS :0 - 0

Le point à la 10e minute : les Américaines à l'abordage. Comme à chaque rencontre depuis le début de la Coupe du monde, la "Team USA" met d'entrée une énorme pression. Après 10 minutes, la possession est de 67% pour les États-Unis, qui ont investi le camp néerlandais. Pas de grosse occasion pour le moment, mais le début de match est clairement dominé par Megan Rapinoe et ses coéquipières.

Le point au coup d'envoi : c'est parti pour cette finale de la Coupe du monde féminine !

Le point "supporters" : avantage USA. En tribunes, le match semble d'ores et déjà plié. Plus de 20.000 Américains (oui oui !) sont attendus à Lyon, contre 5.000 Néerlandais. Les fans "oranje" devront être très, très bruyants pour se faire entendre dans le stade de l'Olympique lyonnais.

Vous voyez la proportion supporters américains / supporters néerlandais #USANEDpic.twitter.com/GAcaZr3AUS — Syanie Dalmat (@SyaneDalmat) 7 juillet 2019

Le point "cocorico" : Stéphanie Frappart au sifflet. Si la France n’est pas en finale, le foot tricolore peut se consoler avec Stéphanie Frappart, qui va arbitrer ce rendez-vous ô combien prestigieux. L’arbitre de 35 ans est une pionnière, puisqu’elle a été la première femme à diriger un match de Ligue 1, la saison dernière lors du match entre Amiens et Strasbourg.

Le point sur les compositions d’équipe : Rapinoe titulaire côté américain, Martens bien présente côté oranje. Les deux grandes stars, Megan Rapinoe et Lieke Martens, seront bien titulaires. Rapinoe, absente sur blessure en demi-finale, sera capitaine et présente en attaque avec l’autre mégastar américaine, Alex Morgan. La vedette néerlandaise Lieke Martens est elle aussi alignée d’entrée, malgré une blessure à un orteil.

États-Unis : Naeher - O'Hara, Dahlkemper, Sauerbrunn, Dunn - Lavelle, Ertz, Mewis - Heath, Morgan, Rapinoe (cap.)

Sélectionneuse : Jill Ellis Pays-Bas : Van Veenendaal (cap.) - Van Lunteren, Van der Gragt, Bloodworth, Dekker - Groenen, Van de Donk, Spitse - Beerensteyn, Miedema, Martens

Sélectionneuse : Sarina Wiegman

Le point "oranje" : les Néerlandaises ont de la ressource. Mais attention, en face, les Néerlandaises ont progressé à pas de géant ces dernières années. Les championnes d’Europe en titre disputeront certes leur première finale mondiale, mais les "Oranje" ont prouvé jusqu’ici qu’elles avaient les moyens d’inquiéter n’importe quelle équipe. Même les États-Unis.

Le point "bookmaker" : les Américaines grandes favorites. On ne va pas se mentir : sur le papier, rien ne semble pouvoir arrêter la "Team USA", vainqueur à trois reprises de la Coupe du monde (1991, 1999 et 2015) et quadruple championnes olympiques. Avec leurs stars Megan Rapinoe et Alex Morgan, les États-Unis possèdent, de loin, le plus bel effectif du foot féminin.