Coupe du monde de rugby : un dispositif anti-drones imaginé par Thalès pour sécuriser les stades

Détecter, classifier et neutraliser de manière sécurisée des drones, y compris les plus petits. Telles sont les missions du système "Parade", imaginé par Thalès, qui sera déployé autour des stades de la Coupe du monde de rugby. La sécurité sera l'un des enjeux majeurs de ce grand événement sportif, qui débute ce vendredi, à moins d'un an des Jeux olympiques de Paris-2024.

"Sur le système 'Parade', on a mis un radar dernière génération, donc on saura en permanence s'il y a une potentielle menace dans la zone qui est à surveiller et à protéger. Ce radar a une portée instrumentée à cinq kilomètres", indique Therry Bon, responsable des solutions anti-drones chez Thalès.

Un dispositif qui se veut simple et efficace

En mars dernier, l’armée de l’air avait profité du match du Tournoi des Six Nations entre le XV de France et le Pays de Galles pour discrètement tester le dispositif, qui se veut simple et efficace. " Le système intelligent va dire : 'C'est telle fréquence' (qu'on applique) et l'opérateur, qui a la fréquence, sait où est le drone menaçant et n'a plus qu'à prendre la décision d'appuyer sur le bouton 'Brouillage'. Le drone ne recevra donc plus de signal de son pilote. Soit il se posera, soit il retournera vers un point pré-programmé. Donc il annulera sa mission, s'il s'agissait vraiment d'un drone menaçant", illustre Thierry Bon.

Alors que le nombre de drones en France a été multiplié par six en l'espace de cinq ans, 200 heures de surveillance ont été programmées pendant le Mondial de rugby.