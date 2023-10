Coupe du monde de rugby : les images d'Antoine Dupont en titulaire et à nouveau casqué à l'entraînement

Le demi de mêlée du XV de France Antoine Dupont, qui a repris les entraînements avec contacts mardi, a participé à la séance, casqué mercredi, à quatre jours du match face à l'Afrique du Sud en quart de finale de la Coupe du monde. La veille, il avait commencé la séance normalement, comme l'avait constaté Europe 1, enchaînant courses et passes sans gêne apparente, se reconnectant ainsi avec ses partenaires.

© Europe 1

Au bout de quinze minutes, une fois les journalistes partis, le Toulousain avait enfilé un casque noir avant de multiplier les contacts avec ses partenaires. Lors de l'entraînement de mercredi, à haute intensité, il a donc à nouveau enfilé un casque noir à liseré blanc, participant normalement à la séance. Il s'est toutefois tenu à distance lors des regroupements, se décalant à l'aile. Cette journée marque également le dernier entraînement des Bleus avant l'annonce vendredi de la composition de l'équipe qui affrontera l'Afrique du Sud.

© Europe 1

"Une décision prise en fin de semaine"

"On a testé pour voir ce que ça donnait, pour savoir si ça protégeait vraiment ou pas. On voulait vérifier s'il était gêné dans sa vision. Dans son audition aussi, même s'il n'y avait pas à Rueil-Malmaison le même bruit, la même ambiance qu'au Stade de France. On a essayé avec ou sans. Une décision sera prise en fin de semaine", avait expliqué mardi l'entraîneur de l'attaque française Laurent Labit.

© Europe 1

Blessé le 21 septembre à Marseille, opéré le lendemain à Toulouse, Dupont a retrouvé ses coéquipiers début octobre à Aix-en-Provence pour des séances d'entretien physique, enchaînant les courses et les passes avant de s'installer sur un vélo d'entraînement ou un rameur.

Figure de proue du rugby français, leader du XV de France en quête d'une première couronne mondiale, Dupont a reçu lundi le feu vert du chirurgien qui l'avait opéré pour reprendre les entraînements avec contacts. Un retour express puisque après sa fracture consécutive à un plaquage non maîtrisé du centre namibien Johan Deysel, plusieurs spécialistes estimaient à un minimum de quatre semaines la durée de son indisponibilité.