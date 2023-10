Coupe du monde de rugby : les questions autour d'Antoine Dupont, de retour à l'entrainement

Antoine Dupont a franchi une nouvelle étape vers un retour pour le quart de finale, une excellente nouvelle pour le XV de France. Il va pouvoir s’entrainer normalement, plaquer… Mais il faudra attendre de voir comment son corps, et notamment sa pommette répond aux chocs. Et c’est à Fabien Galthié qu’appartiendra la décision de l’aligner ou non, ce dimanche. Mais pour Louis Bielle Biarrey, son retour sur les terrains est une excellente nouvelle.

S'entrainer avec un casque

"On est tous très contents qu'Antoine, en tant que capitaine, en tant que leader du groupe, revienne à l'entrainement. On ne sait bien sûr pas encore s'il pourra jouer ce week-end. Je pense que tout le groupe espère que oui", confie le joueur. Le capitaine des Bleus qui pourrait jouer avec un casque. C’est en tout cas une hypothèse envisagée selon Bruno Boussagol, manager santé du XV de France.

"Il a déjà testé ce genre de protection. Il faut qu'il arrive à à s'entrainer avec. Il y a deux points qui sont essentiels pour le port du casque : il ne faut pas qu'il soit gêné sur le plan visuel et également sur le plan auditif puisqu'il y a beaucoup de bruits dans un stade et Antoine communique beaucoup", détaille-t-il. Dupont qui concentrera une fois de plus tous les regards ce mardi après-midi, pour son premier entrainement. Son casque bien sûr mais aussi la couleur de sa chasuble : sera-t-il du côté des titulaires en puissance pour le choc face aux sud-africains ?