Coupe du monde 2022 : attention à Robert Lewandowski pour les Bleus

La Pologne, un adversaire à prendre au sérieux. Malgré leur défaite face à l'Argentine, les Polonais se sont qualifiés pour les huitièmes de finale face aux… Bleus. En attendant cette rencontre, qui aura lieu dimanche prochain à 16 heures et qui sera à suivre en intégralité sur Europe 1 Sport, les hommes de Didier Deschamps se préparent. Entraînement intensif jeudi pour les remplaçants pendant que les titulaires récupèrent. Malgré son statut de favoris, la France doit se méfier de la Pologne qui a de solides arguments notamment un attaquant de grande renommée, Robert Lewandowski.

Attention à Robert Lewandowski

Considéré comme l'un des meilleurs avant centre de l'histoire, le joueur du FC Barcelone s'est révélé en Bavière du côté du Bayern Munich. Le Français Kingsley Coman, qui l'a côtoyé en Allemagne, lance un avertissement. "Je pense que le mieux est qu'il ne touche pas le ballon, c'est le plus simple. C'est un attaquant de pointe, si on arrive à faire en sorte qu'il ne se procure pas d'occasions, ce sera forcément mieux pour nous", espère l'attaquant des Bleus.

Pour Eliott, un supporter de l'équipe de France, les hommes de Didier Deschamps doivent se méfier de la Pologne. "Ils ont Robert Lewandowski et une superbe défense. On va voir ce que l'on peut faire mais on peut avoir confiance sur notre attaque. Il faut tout miser dessus et on verra ce que cela donne", analyse-t-il. Pour lui, les Bleus vont s'imposer "deux à zéro." La France n'a affronté qu'une fois la Pologne en Coupe du monde, c'était en 1982 lors du troisième match de groupes. Les Bleus s'étaient inclinés trois buts à deux. Revanche à prendre.