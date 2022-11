Coupe du monde 2022 : Uno, PlayStation... Comment les Bleus occupent leur temps libre

Dans une ambiance typique d'un pays du Golfe avec le chant du muezzin perceptible au loin, les joueurs de l'équipe de France ont poursuivi ce jeudi leur préparation du match face au Danemark samedi (17 heures), leur deuxième rendez-vous dans ce Mondial au Qatar. Sourire aux lèvres, les Bleus ont enchaîné échauffement puis petits jeux avec ballon, sous les regards de Didier Deschamps et de son adjoint Guy Stéphan, soutenu par son fils Julien, en tribune.

Des journées "un peu longues de temps en temps"

Mais une fois l'entraînement terminé, tuer le temps n'est pas toujours chose aisée. Pour s'occuper, les joueurs se retrouvent tous les soirs et s'affrontent sur un célèbre jeu de cartes, comme l'a confié Matteo Guendouzi en conférence de presse. "C'est vrai que les journées peuvent être un peu longues de temps en temps, mais il y a un super groupe, on s'entend tous très bien ensemble. On joue beaucoup aux cartes, notamment au Uno. On joue aussi à la PlayStation, on regarde des séries Netflix mais le jeu de cartes après le dîner, c'est notre activité favorite".

>> LIRE AUSSI - Coupe du monde 2022 : Olivier Giroud égale le record de buts de Thierry Henry et guide les Bleus

Côté terrain, Olivier Giroud et Antoine Griezmann ont rapidement rejoint les vestiaires lors du dernier entraînement et Kingsley Coman a dû quitter la séance à cause d'une gêne musculaire. Raphaël Varane, remplaçant lors du succès inaugural face à l'Australie (4-1) était lui bien présent. Les remplaçants ont eux effectué des centres devant le but. Avant d'affronter samedi l'adversaire le plus redoutable du groupe, les Bleus affichent leur confiance.