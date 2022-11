Coupe du monde 2022 : qu'est-ce que la «malédiction du vainqueur», dont les Bleus se méfieront ?

Avantage ou désavantage ? Les Bleus arrivent à la Coupe du monde 2022 au Qatar dans la peau des champions du monde en titre, quatre ans et demi après leur victoire en finale de l'édition russe face à la Croatie (4-2). Un statut qui fait de l'équipe de France l'une des nations les plus surveillées dans ce début de compétition. Mais ce statut a porté malheur aux trois dernières équipes championnes du monde en titre, et également... aux Français, en 2002.

Les trois derniers champions éliminés dès le premier tour

Cette malédiction se traduit par une élimination prématurée d'une nation tenante du titre lors de la phase de groupe du Mondial suivant. Et elle court depuis l'édition 2010. En Afrique du Sud, alors que l'équipe de France, finaliste quatre ans auparavant, est en plein fiasco, l'Italie vainqueur en 2006 est sortie dès le premier tour (deux matches nul, une défaite) dans une poule F pourtant largement à sa portée (Paraguay, Slovaquie, Nouvelle-Zélande).

L'Espagne remporte en Afrique du Sud sa première Coupe du monde, puis gagne un deuxième Euro d'affilée en 2012. Au sommet du football mondial, la Roja s'écroule pourtant dès la phase de poules du Mondial brésilien en 2014, avec une terrible défaite 5-1 d'entrée face aux Pays-Bas. Sergio Ramos et ses partenaires quittent la compétition sur un bilan d'une victoire pour deux défaites, et laissent le champ libre à l'Allemagne, sacrée championne du monde pour la quatrième fois de son histoire.

Pour la Coupe du monde 2018, le dicton "jamais deux sans trois" se vérifie. La sélection de Joachim Low termine à la dernière place d'un groupe F homogène (Suède, Mexique, Corée du Sud) et sort dès le premier tour de l'édition russe sur une défaite marquante 2-0 contre l'équipe sud-coréenne.

Un échec similaire pour les Bleus en 2002

Les trois dernières équipes tenantes du titre ont donc toutes été éliminées dès les phases de groupe de l'édition suivante. Les Bleus tenteront de mettre un terme à cette malédiction au Qatar dans un groupe D qui parait largement à leur portée.

Mais attention, dans leur passé, les Français ont déjà subi cette "malédiction du vainqueur". Quatre ans après leur première victoire en 1998, Zinédine Zidane et ses partenaires ont vécu une édition 2002 cauchemardesque au Japon et en Corée du Sud pour finalement dire adieu à leurs chances de victoire dès le premier tour (match nul face à l'Uruguay, défaites contre le Sénégal et le Danemark). Les Bleus de 2022 essaieront donc de mettre l'Histoire de leur côté, et d'imiter l'Italie et le Brésil, les deux seules nations qui ont réussi à conserver leur titre mondial lors de l'édition suivante.