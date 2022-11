Coupe du monde 2022 : «Il va falloir être très rigoureux» estime Lucas Hernandez

J-1 avant le début de la Coupe du monde. Coup d'envoi officiel à 17 heures, lors du match d'ouverture entre le Qatar et l’Équateur au Stade Al Bayt. De leur côté, les Bleus continuent de se préparer. Vendredi avait notamment lieu un nouvel entraînement à huis-clos. Pour le latéral gauche Lucas Hernandez, cette compétition sera une véritable bataille, qu'il faudra mener du début à la fin.

"Il va falloir des soldats"

"Ça sera des matchs de foot, mais ça sera aussi des combats", estime le défenseur. "Et pour gagner des combats, il faut des bons guerriers." Le footballeur salue les choix de Didier Deschamps dans la composition de l'équipe, et estime que désormais, c'est à eux de tout donner. "Je pense que le coach a fait des très bons choix en choisissant ces 26 joueurs. Je pense que tout le monde va dans la même direction et ça sera à nous de montrer ça sur le terrain."

Objectif pour Lucas Hernandez : se démarquer pour mieux briller. "C'est vrai que l'on peut faire la différence à tout moment parce qu'on a la qualité pour. Mais il va falloir des soldats, il va falloir être très rigoureux. Et il va falloir tout donner pour gagner le match bien sûr."