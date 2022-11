Coupe du monde 2022 : quelles sont les nouvelles règles valables pour la compétition ?

Pour éviter au maximum les erreurs d’arbitrage et estomper les polémiques pendant et après les matches, la FIFA a décidé de s'appuyer sur de nouvelles technologies durant la Coupe du monde de football au Qatar. Parmi elles, le "hors-jeu semi-automatique", un outil déjà testé lors de la Coupe arabe de la FIFA en 2021 et pendant la Coupe du monde des clubs en 2022.

Cette technologie peut établir à tout moment la position des joueurs et du ballon pour détecter une position de hors-jeu ou non. Pas moins de 12 caméras ont été placées en hauteur, dans les tribunes ou sur le toit des stades. Ces dernières peuvent contrôler jusqu'à 29 points de données par joueur et ce 50 fois par seconde. Grâce à cet outil, il est désormais possible de déterminer le moment où la passe a été effectuée et donc d'en informer l'arbitre.

Un ballon connecté

À noter que l'arbitre est informé de la décision de la machine via son assistant. Il peut donc ensuite la valider ou l'infirmer. Cet outil ne remplace donc pas la décision finale du corps arbitral mais aide ainsi l'arbitre à prendre sa décision.

En plus de cet outil "révolutionnaire", l'arbitre de terrain dispose d'une autre aide précieuse : Al Rihla. Ce n'est pas un être humain, mais bien le ballon officiel de la Coupe du monde 2022. Ce dernier est connecté avec un capteur permettant de détecter le moment exact où le ballon a été joué. C'est donc grâce à ce ballon connecté que la technologie du hors-jeu semi-automatique sera applicable. Indubitablement, la technologie s'immisce de plus en plus dans le monde du sport.

Changements et protocole commotion

Sur le plan sportif, le FIFA a décidé de maintenir les cinq changements par équipe et par match. Une règle qui est apparue depuis le Covid-19. Un sixième changement est également autorisé en cas de prolongation. Par ailleurs, l'International Football Association Board (Ifab) a décidé de prolonger jusqu'en août 2023 les essais sur un changement additionnel en cas de commotion cérébrale.

Enfin, la règle des cartons jaunes a aussi sa petite particularité dans ce Mondial 2022. En effet, si un joueur écope de deux avertissements lors de deux matches différents, il sera suspendu lors du match suivant. Mais cette règle n'est plus valable à partir des quarts de finale où les compteurs sont remis à zéro. Cela évite qu'un joueur ne manque la finale pour avoir écopé en demi-finale de son deuxième carton jaune du tournoi.