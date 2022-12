Coupe du monde 2022 : quel avenir pour Didier Deschamps avec l'équipe de France ?

C'est une défaite cruelle d'autant plus après le scénario fou. La France s'est inclinée aux tirs au buts contre l'Argentine après un match nul 3-3 dans le temps réglementaire puis en prolongations. Une défaite qui pourrait clore un chapitre en équipe de France, celui de Didier Deschamps comme sélectionneur.

Ce dernier, qui a évoqué dimanche à Doha une défaite en finale du Mondial face à l'Argentine "difficile à digérer" a été interrogé sur son avenir. Didier Deschamps, comme tous les supporters, a du mal à la digérer : "On a mis beaucoup de coeur et d'énergie pour revenir dans ce match", a expliqué le sélectionneur sur TF1. "Et quand on revient de nulle part, qu'on se rapproche et qu'on touche quelque chose et que ça nous échappe, c'est encore plus difficile à digérer, mais il faut l'accepter", a-t-il poursuivi.

>> LIRE AUSSI - Coupe du monde 2022 : une finale légendaire envoie Lionel Messi au firmament du football

Rendez-vous en 2023

Le sélectionneur des Bleus a donné rendez-vous "en début d'année" 2023 sur la question de son avenir, a-t-il annoncé dimanche, sans s'étendre. "J'aurai rendez-vous en début d'année avec mon président (de Fédération Noël Le Graët), et puis vous saurez", a-t-il répondu en conférence de presse, après la finale perdue aux tirs au but contre l'Argentine à Doha (4-2, 3-3 après prolongation).

"Même si le résultat était inverse je ne vous aurais pas donné la réponse", a assuré le sélectionneur, en poste depuis l'été 2012. "C'est l'équipe de France. C'est ça qui est le plus important", a-t-il également déclaré.

Le contrat du patron des Bleus arrive à échéance fin décembre, et Noël Le Graët a déjà prévenu que Deschamps aurait "la main" en cas de qualification dans le dernier carré de la Coupe du monde, ce qui est chose faite.

Interrogé la veille sur le même sujet, "DD" s'était montré plus disert. "L'équipe de France a toujours été la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie professionnelle, dans ma première vie de joueur puis comme sélectionneur. Maintenant ça fait 10 ans. C'est vraiment la passion, le très, très haut niveau. Je suis très bien, très heureux d'être dans cette fonction-là", avait répondu le sélectionneur de 54 ans.