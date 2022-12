Coupe du monde 2022 : pourquoi la star anglaise Raheem Sterling pourrait manquer France-Angleterre

L'attaquant anglais Raheem Sterling, absent lors du huitième de finale victorieux du Mondial 2022 contre le Sénégal (3-0), dimanche, en raison d'un "problème familial", est rentré en Angleterre, mais pourrait peut-être revenir ensuite au Qatar, a indiqué le sélectionneur Gareth Southgate à la chaîne de télévision ITV. "Il doit gérer un problème familial et j'ai passé pas mal de temps avec lui ce matin, mais j'ai laissé d'autres personnes pour l'aider avec ce problème", a indiqué Gareth Southgate dimanche 4 décembre.

"Il va y retourner (en Angleterre) pour s'en occuper et ensuite, on verra ce qui se passe", a-t-il ajouté lorsqu'on lui demandait si le joueur pouvait ensuite revenir au Qatar.

Des hommes armés se sont introduits chez lui

Selon la presse anglaise, des hommes armés se seraient introduits au domicile du joueur dans le Surrey, au sud de Londres, alors que sa compagne et son jeune enfant étaient présents. "Clairement, la priorité pour lui est d'être avec sa famille et on va le soutenir pour ça. On lui laissera tout le temps dont il a besoin", a ajouté Gareth Southgate.

"Je ne veux lui mettre aucune pression. Parfois le football n'est vraiment pas le plus important et la famille passe avant tout", a conclu le sélectionneur. L'Angleterre, qui a battu le Sénégal 3-0 en huitièmes de finale, affrontera les tenants du titre français en quart de finale samedi.