Coupe du monde 2022 : «Olivier Giroud va marquer d'autres buts», estime Noël Le Graët

L'équipe de France sur la bonne voie ? Face au Danemark, lors de la seconde rencontre du groupe D de la Coupe du monde 2022, les Bleus peuvent se qualifier pour les 8es de finale en cas de victoire. Pour ce match, Raphaël Varane fait son retour en tant que titulaire, après avoir été laissé au repos contre l'Australie. Jules Koundé, coéquipier d'Ousmane Dembélé au FC Barcelone, est lui aussi titularisé. Vendredi soir, les hommes de Didier Deschamps se sont entraînés pour la dernière fois avant d'affronter les Danois. Une séance encourageante comme l'explique Noël Le Graët.

"L'entraînement s'est bien passé hier soir. Les joueurs me paraissent bien dans leur peau et se sentent à l'aise ensemble malgré les derniers changements lors des dernières semaines", précise le président de la FFF. En ce qui concerne le retour de Raphaël Varane dans la charnière centrale de la défense des Bleus, Noël Le Graët ne cache pas sa joie. "Il est un élément majeur de l'équipe au niveau sportif comme au niveau humain. C'est un homme de grandes qualités qui aime l'équipe de France", souligne l'homme fort du football français.

"Olivier Giroud va marquer d'autres buts"

En attaque, le départ de Karim Benzema et le doublé d'Olivier Giroud a créé un nouvel engouement au sein des Bleus. En inscrivant un doublé face à l'Australie, l'attaquant du Milan AC a égalé le record de Thierry Henry (51 buts en équipe de France). Une performance apprécié par le président de la FFF. "Il a inscrit deux buts magnifiques et il aurait pu en mettre plus. Il est en grande forme, souriant et bien avec ses amis. Pour moi, il va marquer d'autres buts. Il mérite de battre le record, c'est un joueur qui est toujours bien revenu, même en étant remplaçant", précise Noël Le Graët.

Même si la France a concédé le premier but face à l'Australie, le président de la FFF semble confiant par rapport au groupe des Bleus. "Après l'ouverture du score des Australiens, l'équipe s'est trouvée avec un jeu très offensif. Un style que j'apprécie. La formation face à l'Australie était très complémentaire et m'a beaucoup plus", conclut-il.

En cas de victoire face au Danemark, la France serait qualifiée en 8e de finale de la Coupe du monde 2022.