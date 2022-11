Coupe du monde 2022 : Raphaël Varane titulaire, Olivier Giroud vers l'histoire ?

La France va-t-elle passer la seconde ? Ce samedi (17 heures), les Bleus sont opposés au Danemark pour la deuxième rencontre de ce groupe D de la Coupe du monde 2022. Un match qui pourrait permettre aux hommes de Didier Deschamps de prendre une belle option pour la qualification en 8e de finale. Face aux Danois, quelques changements sont à noter, notamment la titularisation de Raphaël Varane et de Jules Koundé en défense. Ce choix du sélectionneur permet de retrouver un axe barcelonais entre ce dernier et Ousmane Dembélé, lui aussi titulaire.

Devant, pas de surprise, on prend les mêmes et on recommence. Avec en pointe, Olivier Giroud, évidemment, qui va essayer de battre le fameux record de Thierry Henry en inscrivant son 52e but avec la sélection française. Ces changements semblent opportuns. Ils n'ont pas pour but de sanctionner des joueurs, cela fait partie du rôle de sélectionneur. La formation des Bleus s'adapte aussi en fonction de l'adversaire. Pour le match contre les Danois, cela était nécessaire. Cette équipe possède des joueurs qui évoluent dans de très grands clubs du football européen.

"Il le mérite"

Interrogé sur la performance d'Olivier Giroud en égalant Thierry Henry, Noël Le Graet ne cachait pas sa joie. "Il a inscrit deux buts magnifiques et il aurait pu en mettre plus. Il est arrivé en grande forme, souriant et bien avec ses amis. Pour moi, il va en marquer d'autres. J'espère qu'il va battre le record, il le mérite. C'est quelqu'un qui est toujours bien revenu", souligne le président de la FFF. Face au Danemark, Olivier Giroud fera-t-il un pas de plus dans l'histoire du football français ?

Chouchou des supporters, il a toujours eu une très bonne image. Il ne fait pas d'histoire, il ne va pas semer la pagaille dans un vestiaire du fait d'être remplaçant. Olivier Giroud est constructif et il mérite de battre ce record, tout comme il mérite d'être deux fois champion du monde de suite.

Priorité tout de même au match face au Danemark où la victoire des Bleus leur permettrait de se qualifier en 8e de finale de la Coupe du monde 2022.