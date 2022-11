Coupe du monde 2022 : Marcus Thuram, le 26e homme de Didier Deschamps

J-7 avant le premier match des Bleus à la Coupe du monde 2022. Mardi prochain, l'équipe de France de football affrontera l'Australie à Doha. Mais pour les joueurs de Didier Deschamps, l’aventure a déjà commencé lundi avec le début du rassemblement à Clairefontaine et petite surprise : la convocation de dernière minute de Marcus Thuram.

"Je savais que j'allais prendre un 26e"

C'était la surprise du chef lundi à Clairefontaine. En plus du remplacement de Presnel Kimpembe, blessé, par Axel Disasi, Didier Deschamps a convoqué un 26e joueur pour le Qatar : Marcus Thuram, fils du champion du monde Lilian Thuram. L’attaquant de Borussia Mönchengladbach n’avait plus été vu en bleu depuis l’été 2021 et l’Euro. Certains ont eu peur, Thuram viendrait-il remplacer Karim Benzema, en délicatesse avec sa cuisse depuis plusieurs semaines ?

"Dans mon esprit, je savais que j'allais prendre un 26e. J'ai pris le joueur que j'avais à l'esprit mercredi dernier, mais il a été officialisé aujourd'hui. Mais ce n'est pas par rapport à Karim ou un autre attaquant qui pourrait avoir des inquiétudes", répond Didier Deschamps.

Marcus Thuram est en pleine bourre depuis quelques semaines. Il a encore marqué un but magnifique contre le Borussia Dortmund ce week-end. Il est actuellement le deuxième meilleur buteur du championnat allemand, mais derrière un autre Français, Christopher Nkunku, lui aussi dans la liste de Deschamps. Devant, les places seront donc chères au relais du duo star Benzema-Mbappé.