Coupe du monde 2022 : Kimpembe forfait, remplacé par le novice Disasi

Le défenseur central du PSG Presnel Kimpembe, "insuffisamment rétabli" d'une blessure à un tendon d'Achille, est forfait pour la Coupe du monde et est remplacé par le novice Axel Disasi de l'AS Monaco, a annoncé lundi la Fédération française de football. Le champion du monde 2018 a rejoué quinze minutes avec son club dimanche, une première depuis fin octobre, et il "ne s'estime pas suffisamment rétabli pour être en mesure de tenir sa place au sein de la défense des Bleus au Qatar", a indiqué la FFF dans un communiqué.

"Ma santé passe avant tout"

La décision a été prise lundi matin, au premier jour du rassemblement à Clairefontaine, après une discussion avec le médecin Franck Le Gall, puis avec le sélectionneur Didier Deschamps. "Le staff de l'équipe de France salue l'honnêteté de Presnel et lui souhaite de retrouver l'intégralité de ses moyens physiques dans les meilleurs délais", a écrit la Fédération. Sur son compte Twitter, Kimpembe a réagi à ce choix. "Malheureusement, ma santé passe avant tout et les derniers tests ont montré que je ne pourrai pas assurer un rendement à 200% et je ne souhaite pas destabiliser le groupe".

Le gaucher aux 28 sélections fait partie des Bleus constamment appelés par Deschamps depuis 2018, lorsqu'il avait honoré sa première cape quelques semaines avant le Mondial russe. En juin dernier, il a même porté le brassard de capitaine en l'absence de Hugo Lloris, remplaçant, et de Raphaël Varane, forfait. Il est remplacé parmi les 26 joueurs sélectionnés pour le Mondial par Disasi, défenseur central de Monaco âgé de 24 ans, jamais appelé auparavant.