Coupe du monde : qui est Axel Disasi, qui va remplacer Presnel Kimpembe chez les Bleus ?

"Il est le joueur qui a le plus grandi depuis mon arrivée" : Philippe Clement, entraîneur de Monaco depuis janvier, n'a jamais caché sa satisfaction de voir la progression de son vice-capitaine Axel Disasi, appelé lundi chez les Bleus pour remplacer Presnel Kimpembe. Même s'il faisait partie des 55 présélectionnés par Didier Deschamps, le défenseur de 24 ans n'avait connu, jusqu'ici, qu'une seule convocation en équipe de France Espoirs, sans jouer, et trois petites sélections chez les moins de 20 ans en 2018.

De bonnes prestations ces dernières semaines

Pourtant, ses prestations depuis deux ans, et notamment ses toute dernières, dont celles au poste de latéral droit contre l'Etoile Rouge de Belgrade (4-1) puis dimanche contre Marseille (2-3), ont décidé Deschamps de l'appeler à la place du Parisien, insuffisamment remis d'une blessure.

Même sans vécu international, le polyvalent et endurant vice-capitaine de Monaco (il a joué toutes les minutes en Ligue 1 cette saison) connaît déjà nombre des mondialistes, dont évidemment son partenaire Youssouf Fofana et son ex-équipier Aurélien Tchouameni, pour qui il sera un soutien important. Il saura aussi se comporter de façon altruiste, comme il l'a toujours fait, et devrait se révéler comme un élément stabilisateur du groupe au Qatar.

"On m'appelle le 'jeune vieux'"

"On m'appelle le 'jeune vieux'", sourit à ce sujet Disasi qui est de nature plutôt posée. "Mes parents m'ont toujours dit de rester humble, souligne-t-il. C'est ce que j'essaie de véhiculer sur le terrain." Pourtant, il lui arrive de déraper, comme dimanche quand, après la défaite subie à la dernière seconde contre Marseille, il s'est fendu face caméra d'une formule cinglante : "L'arbitre était pour Marseille."

Malgré sa frustration, il a rapidement édulcoré ses propos en zone mixte plus tard. "Mes mots étaient un peu virulents. Maintenant que je suis plus froid, l'idée ne change pas, mais les mots sont plus calmes et apaisés." C'était quelques heures avant de savoir qu'il allait remplacer Kimpembe et être, potentiellement, le 72e Monégasque de l'histoire en équipe de France.

Depuis sa signature à Monaco à l'été 2020 en provenance de Reims, pour 15 millions d'euros, le défenseur fait l'unanimité. A l'époque, Niko Kovac, prédécesseur de Clement, l'avait tout de suite promu vice-capitaine à 22 ans. Le Croate louait son calme hors du terrain et ses capacités athlétiques durant les rencontres, voyant déjà en lui un futur international.

"Il a beaucoup évolué" avec le ballon, souligne Clement

"Quand je suis arrivé à Monaco, j'entendais qu'il avait beaucoup de force, mais qu'avec le ballon, c'était moins bien", expliquait récemment Philippe Clement a propos de son joueur. "Or, ces derniers mois, il a beaucoup évolué dans ce domaine, montré ses qualités. Il a travaillé très lourd, souvent après les séances, pour améliorer son niveau individuel. Il est le joueur qui a le plus grandi depuis mon arrivée."

Disasi est désormais capable d'évoluer défenseur central dans une arrière-garde à quatre joueurs, ou dans une ligne à trois, mais aussi latéral droit dans une défense à quatre. A l'image de Lilian Thuram, son avenir en sélection pourrait bien se dessiner à droite, même si en club il joue dans l'axe.

"Son poste le meilleur reste défenseur central"

"Il peut jouer les deux positions. Mais son poste le meilleur reste défenseur central", assure Clement, lequel apprécie l'énergie de son joueur, son adaptabilité et sa capacité à être décisif, comme lors de ses jeunes années passées attaquant. "Il utilise sa rage de manière positive pour l'équipe mais il faut bien la contrôler. Il est devenu de plus en plus important, même dans le domaine offensif, sur les phases arrêtées comme dans le jeu (trois buts, quatre passes décisives, toutes compétitions confondues, NDLR). Il a gardé son sens du but et marque souvent à l'entraînement. Il a un très grand futur s'il continue comme ça."

"Je marche au feeling et parfois, je laisse exprimer mes sentiments sur une action, conclut le joueur. C'est vrai que la rage est un sentiment qui me caractérise. Si cela peut galvaniser mes coéquipiers ou leur donner de l'énergie, c'est parfait."