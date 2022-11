Coupe du monde 2022 : tous les espoirs reposent Kylian Mbappé

Et si c'était sa Coupe du monde ? Depuis le départ précipité de Karim Benzema, Ballon d'Or 2022, les yeux sont maintenant rivés sur l'attaquant du Paris Saint-Germain. "Tous derrière Kylian", c'est ce que répètent de nombreux joueurs en privé. Le champion du monde de 23 ans est désormais le leader incontestable de l'attaque française et l'atout numéro un pour décrocher une troisième étoile mondiale. Ce mardi soir à 20 heures, lors du premier match de l'équipe de France face à l'Australie, Kylian Mbappé devra guider les Bleus afin de bien démarrer la compétition.

"Il peut faire la différence à tout moment"

Interrogé sur le sujet, le défenseur du Bayern Munich Lucas Hernandez ne tarit pas d'éloges sur son coéquipier. "C'est un joueur extraordinaire, on le sait, il a des qualités incroyables. C'est un honneur pour nous de l'avoir dans notre équipe et pas en face. Il peut faire la différence à tout moment. C'est un cadre aujourd'hui de l'effectif et il est très apprécié dans l'équipe", souligne-t-il.

Déjà champion du monde en 2018, comme Lucas Hernandez et huit autres joueurs présents au Qatar, le Français a changé de dimension. À bientôt 24 ans, il est l'une des stars les plus attendues de cette Coupe du monde et l'une des plus visibles aussi sur les immenses panneaux publicitaires de Doha. Le Qatar c'est le PSG et Kylian Mbappé l'un de ses joyaux. Un joyau qui est étonnamment discret depuis quelques jours du fait du suspense autour de Karim Benzema. Mais il est désormais prêt à prendre la seule place qui l'intéresse, la première.