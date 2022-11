Coupe du monde 2022 : coup d'envoi pour les Bleus

Coup d'envoi pour les Bleus. Ce mardi, l'équipe de France lance son mondial face à l'Australie (20 heures). Il y a quatre ans en Russie, les hommes de Didier Deschamps avaient débuté la compétition face à ce même adversaire. Les champions du monde s'étaient alors imposés (2-1) face à ces Australiens. Mais cette année, le scénario est différent. Les Français n'ont gagné qu'un match en six rencontres et restent sur une élimination en huitième de finale de l'Euro 2020. Mais surtout, les Bleus viennent de perdre six joueurs sur blessure, dont le Ballon d'Or Karim Benzema.

"On sera là"

Mais le sélectionneur de l'équipe de France ne veut pas s'affoler et affiche même son optimisme. "Face à l'Australie, tout ce qui a été avant peut amener à des interprétations ou des analyses. Ils sont biens, ils sont moins biens. On sera là pour ce premier match", rassure Didier Deschamps.

Cet optimisme se ressent chez les joueurs, tout sourire à l'entraînement à la veille du match. Une preuve que les Bleus abordent cette rencontre avec confiance mais aussi détermination, à l'image d'Olivier Giroud qui était le premier à pénétrer sur la pelouse du centre d'entraînement. Charge désormais aux coéquipiers d'Hugo Lloris de conjurer le triste sort des champions du monde en titre, surnommé "la malédiction des champions". L'Italie, l'Espagne et l'Allemagne, aucune de ces trois nations n'a dépassé la phase de groupes, quatre ans après leur sacre.