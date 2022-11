Coupe du monde 2022 : Raphaël Varane veut «donner le meilleur et rendre fiers les français»

Pour leur entrée en lice dans la compétition, les Bleus affrontent, ce mardi soir à 20 heures, l'Australie. Dans un entretien exclusif, accordé et diffusé dans l'émission Europe 1 Sport, Raphaël Varane assure que "les Bleus sont prêts à tout donner".

L'équipe de France s'attend à affronter une équipe d'Australie compliquée à manoeuvrer, comme en 2018. Les Bleus s'étaient alors difficilement imposés 2-1 grâce à un but contre son camps de l'Australien Aziz Behich à la 81e minute.

Bien rentrer dans la compétition

"Le match est déjà bien préparé niveau vidéo, niveau tactique. Chacun sait le rôle qu'il a à jouer. On est déjà dans la compétition et on sait à quel point l'aspect mental est important donc on se prépare du mieux possible", a déclaré Raphaël Varane au micro d'Europe 1 Sport. Les Bleus le savent, l'important sera le début de match pour se mettre en confiance et bien rentrer dans ce Mondial 2022.

Mais les joueurs savent que ce sera un match difficile : "Le premier match est toujours compliqué. On l'a vu il y a quatre ans. Il demande beaucoup de concentration, la gestion aussi de l'événement au niveau émotionnel", a expliqué le défenseur des Bleus.

L'exigence de Didier Deschamps

Tous sont unanimes et Raphaël Varane le confirme : "Didier Deschamps, c'est l'exigence du très haut niveau." Malgré les nombreux blessés de dernières minutes comme Karim Benzema ou encore Christopher Nkunku, le sélectionneur sait motiver ses joueurs.

"L'objectif dans cette compétition c'est de se transcender dans le jeu, aller puiser au plus profond de nous-même pour réussir quelque chose de grand", a déclaré le vice-capitaine des Bleus dans Europe 1 Sport avant de poursuivre : "On a envie de donner le meilleur de nous-mêmes et de rendre fiers les français."

Les Bleus sont donc prêts et motivés. Une victoire d'entrée de jeu est primordiale pour bien rentrer dans ce Mondial au Qatar. Face à la 38e nation au classement FIFA, l'équipe de France pourra afficher sa supériorité dans tous les secteurs de jeu.