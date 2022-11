Coupe du monde 2022 : les Bleus font-ils face à une baisse de moral ?

Nkunku : la goutte d'eau qui peut faire déborder le vase ? Les Bleus ont fait face à une série de blessés à la veille de la Coupe du monde. Et parmi eux Christopher Nkunku qui a dû renoncer au Mondial juste avant l'envol pour le Qatar, lundi dernier.

"On est face à une hécatombe inédite", a déclaré Patrick Julliard dans l'émission Europe 1 Sport, avant de poursuivre : "Parmi les favoris, la France est l'équipe la plus amoindrie du plateau."

Hécatombe

Paul Pogba et N'Golo Kanté absents de longue date, Presnel Kimpembe forfait de dernière minute : ces dernières semaines, la malédiction des blessures s'est abattue sur les Bleus, qui ont disputé leur premier entraînement à Doha jeudi.

Contrairement aux attentes initiales du sélectionneur Didier Deschamps, Raphaël Varane et Karim Benzema, tous deux touchés à une cuisse, sont restés en marge du groupe pour poursuivre leur réathlétisation.

Cette hécatombe et ces incertitudes redessinent totalement l'effectif, composé d'uniquement de dix champions du monde en titre. Aucun au milieu de terrain. Et la liste définitive présente une équipe rajeunie et en partie inexpérimentée au niveau international, avec 12 joueurs comptant chacun moins de dix sélections.

S'adapter rapidement

L'absence de préparation en amont du tournoi n'arrange pas les affaires des jeunes pousses, contraints de s'adapter rapidement. "S'ils sont là c'est parce qu'ils le méritent. Nul doute qu'ils seront prêts à répondre aux exigences", assure le capitaine Hugo Lloris dans un entretien à l'AFP. "Ils se connaissent tous très bien."

Les Bleus vont ainsi beaucoup compter au Qatar sur Aurélien Tchouaméni (22 ans) au milieu de terrain, tandis que Dayot Upamecano (24 ans) et Ibrahima Konaté (23 ans) ont été désignés comme titulaires potentiels en défense.

Les errances tactiques

L'infirmerie n'est pas le seul motif d'inquiétude pour les champions du monde. Depuis l'Euro à l'été 2021, avec une élimination dès les 8es de finale, ils n'ont pas trouvé la bonne formule.

Le sélectionneur Didier Deschamps a tenté, jusqu'au mois de septembre, de mettre sur pied une défense à cinq avec des latéraux très offensifs, censés donner à son trio d'attaque (Griezmann, Benzema, Mbappé) une meilleure proximité. Mais malgré une victoire probante en Ligue des nations en octobre 2021, les Bleus se sont rarement montrés rassurants.