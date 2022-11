Coupe du monde 2022 : dernier entraînement à Clairefontaine pour les Bleus

C'est le début de la grande aventure pour l’équipe de France de football. Dans moins d’une semaine, ce sera le coup d’envoi de la Coupe du monde au Qatar, dont Europe 1 sera la radio officielle. Les derniers détails se peaufinent encore, comme l'appel de dernière minute à Marcus Thuram pour compléter l'équipe. Ce lundi, les Bleus sont attendus à la mi-journée à Clairefontaine, où ils ne resteront que deux jours à peine avant le départ pour Doha. L'agenda s'annonce très serré pour l'équipe de France.

Un programme très serré pour les Bleus

C’est au pas de charge que les Bleus vont voir les jours défiler, symbole de cette Coupe du monde inédite en plein milieu de saison. Lundi midi, les joueurs devront se rassembler au château de Clairefontaine. Après le déjeuner, ils auront droit à un entraînement léger et un dîner en présence de la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castera. Cette dernière leur portera un message du président de la République. Mardi, place à la traditionnelle photo de famille, aux entretiens avec la presse, et à un ultime entraînement en France.

C'est mercredi, à 10h30, que les Bleus décolleront de l’aéroport du Bourget pour se rendre à Doha, où les champions du monde en titre s’entraîneront dès leur arrivée à la nuit tombée. Ils auront droit à un immense hôtel privatisé le temps de la compétition, situé à 20 minutes seulement de leur centre d'entraînement.

"Il n'y a pas de plus belle compétition"

Didier Deschamps, lui, s'apprête à vivre la troisième Coupe du monde de sa carrière à la tête des Bleus. Un événement toujours aussi extraordinaire pour le sélectionneur de l'équipe de France, qui piaffe d’impatience : "L'énergie, l'envie, la détermination… il n'y a rien de plus beau !" Mais l'entraîneur ne perd pas de vue l'objectif de la compétition. "On a un immense défi, il nous attend, mais il n'y a pas de plus belle compétition."

Il ne restera ensuite que cinq jours avant l’entrée en lice face à l’Australie, mardi 22 novembre à 20 heures. Moins d'une semaine, donc, pour peaufiner les automatismes et récupérer les nombreux joueurs encore convalescents, à l’image de Raphaël Varane ou bien Karim Benzema. C'est d'ailleurs déjà la fin pour le défenseur Presnel Kimpembe, "insuffisamment rétabli" de sa blessure au tendon d'Achille et qui sera remplacé par Axel Disasi.