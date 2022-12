Coupe du monde 2022 : combien touchera chaque joueur de la France en cas de titre mondial ?

Remporter la Coupe du monde de football c'est remporter un trophée mais aussi une forte somme d'argent. La Fifa, l'instance qui a en charge l'organisation du Mondial, a déjà prévu de reverser 420,8 millions d'euros aux 32 fédérations qui ont participé à la compétition. À titre de comparaison, c'est largement plus que lors de la précédente Coupe du monde en 2018 en Russie. Les fédérations s'étaient alors partagées 329 millions d'euros.

Mais ce gain varie en fonction du stade de la compétition atteint. Et dans la hiérarchie pyramidale, c'est le vainqueur qui logiquement empochera la plus forte somme, soit 41 millions d'euros.

402.000 euros

Mais une fois la somme reçue, les fédérations sont libres de redistribuer ou non une partie de cet argent aux joueurs et au staff de leurs équipes nationales respectives. C'est ainsi que la Fédération française de football a déjà annoncé ce qu'elle reverserait : en cas de victoire dans ce Mondial 2022, les joueurs et les membres encadrants percevraient 30% de la somme totale, soit 12,3 millions d'euros.

Une somme qu'il faudra bien entendu diviser entre tous les acteurs. Didier Deschamps ayant décidé de sélectionner 26 joueurs, et le staff comptant pour quatre parts, chaque joueur percevrait donc 402.000 euros si la France parvenait à conserver son titre de champions du monde. C'est 52.000 euros de plus qu'en 2018, où chacun des Bleus avait touché 350.000 euros.

L'interrogation Benzema

Mais la Fédération française de football n'a pas encore confirmé l'éligibilité de tous les joueurs sachant que certains comme Karim Benzema ou encore Christopher Nkunku n'ont pas disputé une minute de jeu à cause de leurs forfaits en amont de la compétition. Et Didier Deschamps a fait le choix de ne pas les remplacer ce qui implique donc leurs inscriptions sur les feuilles de chaque match malgré leurs absences.

Et en fonction du résultat final, la prime diminue. Si les Bleus sont finalistes, la prime par joueur serait de 288.000 euros. Ce sera 240.000 euros en cas de défaite en demi-finale. Alors 240.000 euros ou plus ? On le saura dès mercredi soir lors de la demi-finale de la France contre le Maroc, un match à vivre en intégralité dans l'émission Europe 1 Sport.