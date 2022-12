Coupe du monde 2022 : les Marocains sont «portés par quelque chose», estime Amélie Oudéa-Castéra

C'est un adversaire assez inattendu qui se dresse sur la route de l'équipe de France en demi-finale de la Coupe du monde 2022. Mercredi soir (20h), les Bleus défieront le Maroc pour une place en finale. Les Lions de l'Atlas se sont amusés à déjouer les pronostics au Qatar jusqu'à devenir la première sélection africaine de l'histoire à se hisser dans le dernier carré d'un Mondial. Au micro de Jacques Vendroux sur Europe 1, la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, n'a pas tari d'éloge sur la formation emmenée par Walid Regragui.

"Ils sont dans une dynamique assez formidable. (...) Il y a beaucoup de densité dans cette équipe, ils sont portés par quelque chose et notamment par les encouragements du public", a-t-elle estimé. Les joueurs marocains jouissent en effet d'un immense soutien populaire au Qatar et dans l'ensemble du monde arabe. Mercredi soir, il sera bien difficile pour les supporters français de se faire entendre face à la marrée rouge qui devrait déferler dans les travées de l'Al-Bayt Stadium.

Sur Europe 1, Amélie Oudéa-Castéra veut également retenir les "émotions" qui escortent cette équipe marocaine depuis le début du tournoi. "On a vu des images émouvantes, quand ils sont avec leur famille, quand ils remercient leur mère", a-t-elle souligné, faisant référence à cette chaleureuse accolade entre Achraf Hakimi et sa maman après la victoire du Maroc face à la Belgique en phase de poules (0-2).

"Un esprit de respect mutuel"

Ces émotions pourraient bien gagner aussi les esprits des Franco-marocains, dont le cœur sera logiquement partagé mercredi soir. "Mais c'est une bonne nouvelle puisqu'ils auront un bonheur à la fin, quelle que soit la configuration", rappelle la ministre. Et pour que la fête soit totale, Amélie Oudéa-Castéra a également appelé à observer "un esprit de respect mutuel, d'amitié". "Le sport, c'est 'on s'arrache pour gagner sur le terrain', mais derrière, il faut respecter le résultat, un cadre et des règles", a-t-elle insisté. Selon Le Parisien, près de 2.000 policiers et gendarmes devraient être mobilisés pour assurer la sécurité en marge de ce France-Maroc.

De son côté, Amélie Oudéa-Castéra sera présente dans les travées de l'Al-Bayt Stadium mercredi soir pour encourager l'équipe de France aux côtés du président de la République Emmanuel Macron. "(Le Président) suit ça de très près, il parle avec Didier Deschamps après chaque match", a-t-elle confié sur Europe 1. Dans 48 heures, il sera aux premières loges pour adresser ses félicitations aux Bleus en cas de victoire face aux Lions de l'Atlas.