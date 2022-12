Coupe du monde 2022 : à quelle heure et où regarder la finale entre l'Argentine et la France ?

La finale de la Coupe du monde de football 2022 approche entre l'Argentine et la France alors voici toutes les informations pour ne pas rater une miette de ce choc attendu par le monde entier. Le coup d'envoi de la rencontre sera donné à 16 heures (heure française). Il sera 18 heures au Qatar.

Mais beaucoup de diffuseurs prendront l'antenne en amont de cet horaire pour l'avant-match. C'est notamment le cas d'Europe 1 qui, exceptionnellement, mettra en place un dispositif "spécial Coupe du monde" avec l'émission Europe 1 Sport qui sera avancée à 14 heures. Un débrief de la finale et du Mondial dans sa globalité sera proposé jusqu'à 22 heures.

Les diffuseurs TV

Outre la radio officielle de cette Coupe du monde, deux chaînes de télévision diffuseront le match. TF1 proposera la finale gratuitement, quant à Bein Sport, seuls les abonnés auront accès au direct. En raiso du boycott de cette Coupe du monde 2022 dans plusieurs grandes villes de France, les écrans géants se feront rares. Il n'y en aura pas à Paris par exemple.

Il n'y aura pas non plus de fanzones. En revanche de nombreux bars et restaurants retransmettront la partie. Les supporters risquant d'être au rendez-vous, n'oubliez pas de réserver en avance !