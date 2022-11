Coupe du monde 2022 : à Paris, les gérants de bars espèrent attirer les supporters

Ils se frottent les mains. Sans fan zones à Paris pour suivre la Coupe du monde 2022 au Qatar, les gérants de bars s'attendent à voir arriver de nombreux supporters et fans de football. Comme dans un établissement où Europe 1 s'est rendue, et qui s'est préparé à cet événement. "J'ai des bobs, des drapeaux, des lunettes bleu-blanc-rouge !", s'exclame Marco, qui dévoile, presque avec des étoiles dans les yeux, ses goodies dans son carton sorti de sa réserve. Écharpes, confettis ou encore maquillage, il y a de tout.

À quelques heures du coup d'envoi du match d'ouverture entre le Qatar et l'Équateur, à suivre en direct et en intégralité sur Europe 1, le gérant de ce bar parisien est prêt pour la fête.

"On se demande ce qui va se passer"

Les décorations sont mêmes accrochées au plafond. "On a mis les drapeaux par groupe, répartis le long de la salle. Ceux qui nous manquent, on les commande", affirme-t-il, ajoutant qu'il manquait le Qatar "évidemment !", l'Équateur et le Cameroun. De quoi être plongé dans l'ambiance d'un Mondial, même si cette édition sur la péninsule arabique est particulière.

"Celle-là, je ne peux pas dire parce que comme on est en hiver, on a le cul entre deux chaises. On se demande ce qui va se passer, est-ce que ça va être bien, est-ce que ça va prendre ?", s'interroge Marco, qui a toutefois tenu à recruter pour l'occasion.

"J'ai doublé le staff. Pour les jours de sur-affluence pour l'équipe de France, il vaut mieux en avoir trop que pas assez", convient ce gérant de bar parisien. Qui va équiper son staff de bonnets, comme ça en hiver, on va aller dehors, avec des petites lumières". "J'ai hâte que ça arrive et de voir ce que ça va donner", partage Marco. Qui espère retrouver la ferveur de la dernière Coupe du monde remportée par les Bleus en 2018.