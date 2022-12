Coupe du monde 2022 : France-Pologne était le match «de tous les records», selon Christian Karembeu

Portée par un Mbappé, auteur d'un doublé et passeur pour le 52e but d'Olivier Giroud, les Bleus ont dominé la Pologne (3-1) en huitièmes de finale du Mondial qatari, dimanche 4 décembre. Une belle performance à laquelle Christian Karembeu a réagit en direct dans l'émission Europe 1 Sport qui se déroule tous les soirs de 19h15 à 23 heures.

"C'est le match de tous les records parce que je vois que Kylian (Mbappé) se rapproche aussi de Just Fontaine. Et cette fois-ci Giroud qui bat Thierry Henry et Hugo qui passe très probablement Lilian Thuram", a déclaré l'ancien joueur des Bleus au micro de Cédric Chasseur. Et pour cause, Olivier Giroud est devenu le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France en inscrivant son 52e but sous le maillot Bleu. Il dépasse désormais Thierry Henry d'un petit but (51 réalisations). Le recor d'Olivier Giroud, "cest exceptionnel", a poursuivi l'ancien champion du monde 98.

"Une constante évolution"

Et malgré les craintes émises avant le Mondial, l'équipe de France répond pour le moment présente dans cette Coupe du monde 2022. Christian Karembeu loue le travail acharné du sélectionneur Didier Deschamps qui n'a de cesse de faire évoluer l'équipe : "Quand on regarde l'équipe de Didier (Deschamps) qui a bien évolué depuis qu'il a pris les rênes, il y a une constante évolution. Après 2018 il a changé une partie de son équipe. Il a continué de travailler, de faire travailler ses joueurs et de rendre l'équipe performante. C'est pas facile mais il l'a fait."

Le travail paye donc. La France n'est plus qu'à un match de l'objectif de départ fixé : aller au moins en demi-finale. Mais ils peuvent espérer plus et Christian Karembeu y croit même s'il faudra procéder à quelques réglages pour les quarts de finale : "Didier (Deschamps) le sait très bien, il a vu qu'il a des ajustements à faire derrière puisqu'on prend quand même des buts. Un par match c'est trop je crois pour aller très loin. Donc Didier (Deschamps) va s'atteler à essayer de faire jouer sa défense, de pas en prendre et de continuer à avoir cette possession de balle."