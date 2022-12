Coupe du monde 2022 : 50.000 francs suisses d'amende pour la Croatie, 20.000 pour la Serbie

Les Fédérations de football de Croatie et de Serbie ont écopé d'une amende de 50.000 et de 20.000 francs suisses respectivement (environ 50.674 et 20.270 euros) de la part de la Fifa, dont la commission de discipline s'est réunie mercredi à Doha. La Fédération internationale avait ouvert une procédure disciplinaire contre l'instance croate en raison d'insultes proférées par des supporters contre Milan Borjan, le gardien de but du Canada d'origine serbe, pendant leur rencontre (4-1) au Mondial au Qatar, le 27 novembre.

Milan Borjan, un Serbe né en Croatie, a fui le pays pendant le conflit 1991-95 lorsqu'il était enfant. Les supporters croates lui avaient également brandi des banderoles au contenu également insultant.

Deux amendes infligées à la Fédération saoudienne

La Fifa en avait fait de même contre la Fédération serbe en raison du drapeau plaçant le Kosovo en Serbie exhibé dans le vestiaire des "Orlovi" avant leur match perdu contre le Brésil (2-0), le 24 novembre.

En outre, deux amendes de 15.000 francs suisses (15.195 euros) ont été infligées à la Fédération saoudienne pour la mauvaise conduite de son équipe lors des matches contre l'Argentine le 22 novembre et le Mexique le 30 novembre (six cartons jaunes reçus au total).