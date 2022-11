Coupe du monde 2022 : procédure disciplinaire contre la Croatie pour xénophobie

La Fifa a ouvert une procédure disciplinaire contre la Fédération croate de football (HNS). Cette décision de la Fifa fait suite au "comportement discriminatoire et xénophobe de certains supporters croates pendant le match avec le Canada et en raison de banderoles au même contenu", a indiqué la fédération dans un communiqué.

Dimanche, la Croatie a éliminé le Canada du Mondial après sa victoire 4 à 1. Durant la rencontre à Doha, des supporters croates ont crié des insultes à l'adresse de Milan Borjan, un Serbe né en Croatie qui, enfant, a fui le pays pendant le conflit 1991-95 et brandissaient des banderoles au contenu semblable à son adresse.

Référence à 1995

L'une d'entre elles se référait à une opération militaire des forces croates en 1995 qui a mis fin à la guerre en Croatie et a entraîné la fuite de plus de 200.000 Serbes du pays. La famille de Borjan était parmi eux. "Knin 95 - rien ne court comme Borjan" lisait-on sur l'une d'entre elles. Le texte était écrit sur un drapeau du producteur de tracteur américain John Deere.

Le texte mentionne la ville de Knin qui était le bastion des rebelles serbes en Croatie, où Borjan est né, et faisait allusion à l'exode de la population serbe. Beaucoup ont fui à bord de tracteurs. Borjan, dont la famille est partie au Canada, n'a jamais caché ses origines serbes et est engagé depuis plusieurs années au sein du club serbe l'Etoile rouge de Belgrade.

Conflit de longue date

Il avait notamment irrité de nombreux Croates en stipulant, selon certains médias, qu'il n'était pas né en Croatie mais dans la République serbe de Krajina, du nom de l'éphémère entité créée par les rebelles serbes sur les territoires de la Croatie qu'ils ont contrôlés pendant quelques années.

La proclamation de l'indépendance de la Croatie en 1991 a provoqué un conflit avec les Serbes de cet Etat et qui se sont rebellés contre Zagreb avec le soutien de la Serbie. La Croatie, vice-championne du monde en 2018, est actuellement première de son groupe F qui regroupe le Maroc, le Canada et la Belgique. La Croatie et la Belgique se rencontrent jeudi.