Rennes n'a pas tremblé. Le Stade Rennais s'est qualifié pour les demi-finales de la Coupe de France grâce à sa facile victoire contre Orléans (L2) 2 à 0, mercredi soir au Roazhon Park. Les Bretons ont construit leur succès en six minutes en seconde période, sur des buts de Bourigeaud (65e) et de Niang (71e). Ils rejoignent dans le dernier carré le PSG, qui s'est qualifié mardi soir face à Dijon (3-0). Les autres quarts de finale opposent Lyon à Caen et Vitré (N2, quatrième division) à Nantes.

Avec cette victoire, les Rennais préparent idéalement leur huitième de finale aller de Ligue Europa, dans huit jours à Arsenal. Les partenaires d'Hatem Ben Arfa ont désormais plus d'une semaine pour aborder cette affiche de prestige puisque leur match à Nîmes, comptant pour la 27e journée de Ligue 1 et initialement programmé samedi, a été reporté à une date ultérieure.