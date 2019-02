Coupe de France : le PSG bat facilement Dijon et va en demi-finales

Une formalité pour le PSG. Les Parisiens ont largement battu Dijon (3-0), mardi soir au Parc des Princes, pour se qualifier pour les demi-finales de la Coupe de France. Les quadruples tenants du titre ont composté leur ticket grâce à un doublé d'Angel Di Maria en première période (8e et 28e) et à un but de Thomas Meunier en fin de match (76e).

Les autres quarts de finale opposeront mercredi Rennes à Orléans (L2), Lyon à Caen, et dans une semaine Vitré (N2, quatrième division) à Nantes. Le PSG connaîtra son adversaire dans le dernier carré lors du tirage au sort, jeudi.

Grâce notamment à Angel Di Maria, le PSG a franchi les quarts de finale de la Coupe de France sans trembler. Revivez leur succès contre Dijon en vidéo. pic.twitter.com/NFedUfM2j0 — France•tv sport (@francetvsport) 26 février 2019

Choupo-Moting acclamé par les supporters. Sans Kylian Mbappé, laissé au repos pour son entraîneur Thomas Tuchel, les Parisiens n'ont pas eu à forcer leur talent pour disposer de Dijon, 19e et avant dernier de Ligue 1. Angel Di Maria a ouvert le score d'un lob magnifique (8e), avant de doubler le score après avoir voulu servir son partenaire Eric-Maxim Choupo Moting (28e). Thomas Meunier a finalement clos la marque sur un service de l'attaquant camerounais (76e).

La soirée a aussi été marquée par les acclamations des ultras parisiens pour Choupo Moting, devenu la coqueluche du Parc des Princes pour son état d'esprit irréprochable. Même Kylian Mbappé, assis sur son banc de touche, a été surpris par les caméras de France 2 en train de chanter en l'honneur de son partenaire. Pour le PSG, tout va bien.