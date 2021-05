Coupe de France : face à Monaco, le PSG peut (un peu) sauver sa saison

Le retour de Karim Benzema en équipe de France a phagocyté l’actu foot des dernières heures. Mais l’actualité immédiate du ballon rond, c’est pourtant bien la finale de la Coupe de France, mardi soir (21h15) au Stade de France. Un match qui ne sera pas dénué d’intérêt, loin s’en faut. D’abord parce qu’elle oppose le PSG et Monaco, deux équipes qui pourraient bien disputer la Ligue des Champions la saison prochaine. Ensuite parce qu’il s’agit là, pour l’équipe parisienne - qui n’a plus son destin en main en Ligue 1, -de sauver (un peu) sa saison.

"Une saison qui va se décider sur les deux derniers matches"

A Saint-Denis, le PSG a certes beaucoup à gagner... mais surtout énormément à perdre. Le bilan de l’exercice 2020-2021 du club de la capitale, éliminé en demi-finale de la Ligue des Champions, ne sera pas le même en cas de victoire ou de défaite. Même si, et c’est la loi du genre, les joueurs minimisent l’enjeu de la partie.

"Comme on dit, une finale, ça ne se joue pas, ça se gagne. Ce n’est pas le moment de faire le bilan de la saison", a ainsi relativisé Marquinhos, le capitaine du PSG, en conférence de presse. "Il y a une saison qui va se décider sur les deux derniers matches". Outre la Coupe de France, le PSG peut en effet aussi remporter la Ligue 1 s’il l’emporte samedi à Brest. Mais il lui faudra espérer que Lille ne gagne pas dans le même temps à Angers.

Kylian Mbappé, "peut-être le meilleur joueur du monde"

Du côté de Monaco, on s’attache à mettre la pression sur le PSG en le désignant comme favori. Et on se méfie évidemment de la principale menace parisienne, Kylian Mbappé. "C'est peut-être le meilleur joueur du monde et il faudra que, tous ensemble, nous parvenions à défendre sur lui", a glissé l’entraîneur monégasque Niko Kovac. "Parce qu'un seul joueur ne peut pas l'arrêter".

L’attaquant parisien réalise, il est vrai, une grande saison, avec 40 buts inscrits en 45 matches, toutes compétitions confondues, son record personnel. En Coupe de France, il a inscrit un doublé en seizième de finale, en quart et en demi. Et puis l'attaquant a une revanche avec la Coupe de France. Lors de la précédente finale, décalée au 24 juillet, la victoire avait été gâchée par un tacle de Loïc Perrin (exclu) qui l'avait contraint à sortir dès la demi-heure de jeu, contre Saint-Etienne (1-0). Il est cette fois en pleine possession de ses moyens.

Mais, et c’est un paradoxe, Kylian Mbappé pourrait, comme son équipe, terminer cette éblouissante saison bredouille de tout trophée. Alors certes, le PSG part légitimement favori. Mais Monaco peut s'enorgueillir d'être le seul club cette saison en Ligue 1 à avoir battu deux fois le Paris Saint-Germain.