Coupe Davis : la France bat le Brésil et se qualifie pour le deuxième tour

La France se qualifie pour le deuxième tour de la Coupe Davis après la victoire de Pierre-Hugues Herbert et Benjamin Bonzi face aux brésiliens Rafael Matos et Marcelo Melo ce dimanche à Orléans. Au début malmenés lors du premier set, les Français sont revenus dans le deuxième avant de l'emporter dans la manche décisive.





Les Français Pierre-Hugues Herbert et Benjamin Bonzi ont renversé la paire brésilienne composée de Rafael Matos et Marcelo Melo 4-6, 6-3, 6-4 dimanche à Orléans, et permis à la France de se qualifier pour le deuxième tour de la Coupe Davis.

D'abord malmenés lors du premier set, les Français sont parvenus à revenir dans le deuxième, avant de l'emporter dans la manche décisive, portés par leur public.

Qualification pour le deuxième tour de la compétition

Ils se déplaceront en Croatie en septembre pour poursuivre leurs parcours dans la compétition.

Les deux joueurs, alignés pour la première fois par le capitaine Paul-Henri Mathieu, ont d'abord été totalement dépassés dans le premier set, qu'ils ont perdu 6-4, mais ont ensuite mieux servi et mieux retourné dans le deuxième pour revenir à une manche partout.

Dans la troisième et dernière manche, la paire française s'est montrée beaucoup plus solide, notamment derrière sa première balle, et ainsi l'a emporté en trois sets après 2 heures 9 minutes de jeu.

Cette troisième victoire permet aux Français de se qualifier pour le deuxième tour de la compétition, lancé par les deux premiers succès d'Ugo Humbert et Arthur Fils en simple samedi.