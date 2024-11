Coupe Davis à Malaga : une dernière danse pour la légende Rafael Nadal

Tous les regards sont tournés vers Malaga, en Espagne. Plus de 500 journalistes accrédités, des tribunes pleines à craquer et plusieurs légendes présentes aux derniers coups de raquette du roi de Roland-Garros… Le spectacle s'annonce grandiose.

Vingt ans après être devenu le plus jeune joueur à remporter la coupe Davis, Rafael Nadal s’apprête à boucler la boucle dans son pays, en Espagne. Le légendaire espagnol, aux 22 titres du Grand Chelem, va faire ses adieux devant son public et peut-être aussi devant son éternel rival Roger Federer, même si un doute subsiste en raison "du planning du Suisse qui est chargé", expliquait Rafael Nadal en conférence de presse.

Des invités 5 étoiles

À 38 ans, le Majorquin, qui avait disputé les Jeux olympiques cet été à Paris, souffre de blessures à répétition. Le célèbre gaucher, dont la dernière apparition remonte à octobre dernier lorsqu’il avait participé à une lucrative exhibition en Arabie saoudite, a décidé de ranger définitivement sa raquette.

Novak Djokovic, Andy Murray et beaucoup d’autres légendes devraient assister à la sortie royale du prince de la surface ocre.

"Il a laissé une empreinte énorme"

Richard Gasquet qui l’a affronté à de multiples reprises est forcément très ému. "On espère qu’il pourra jouer et finir sur un titre à la Coupe Davis, ce serait exceptionnel ! C’est sûr que ce sera un événement incroyable et que ce sera une perte énorme pour le tennis", a-t-il rapporté au micro de Jacques Vendroux sur Europe 1.

Le français a 38 ans comme Rafael Nadal. Les deux champions se côtoient depuis très jeune. Le Biterrois avait remporté à l’âge de 12 ans la finale du tournoi des Petits As en battant Rafael Nadal en 1999. Mais ensuite, les choses se sont corsées pour Richard Gasquet sur le court.

"Du plaisir en jouant face à Nadal ? Pas trop, j’ai beaucoup perdu contre lui, mais je le connais depuis toujours. On a 15 jours de différence, on a joué jeune. Il a laissé une empreinte énorme. Je pense à tous ces titres à Roland, c'est inimaginable ce qu’il a réalisé, mais c’était aussi un joueur exemplaire en dehors du court", se souvient-il.

Nadal, prêt à jouer un second rôle

Le taureau de Manacor veut aider son équipe d’Espagne à gagner face aux Pays-Bas. Mais l’ancien numéro 1 mondial, diminué physiquement, se prépare à toutes les éventualités, y compris à ne pas jouer. "Je veux aider de toutes les manières possibles, que ce soit en jouant ou non, en étant simplement présent et en apportant ce que je peux", a expliqué celui qui n’a plus joué en compétition officielle depuis les JO de Paris 2024.

Le président de la Fédération française de tennis Gilles Moretton est admiratif de l’état d’esprit du futur retraité. "C’est la dernière bataille, dans sa tête, il n’y est plus. Il s’est toujours battu jusqu’à la dernière, même blessé, il n’a jamais abandonné et là, il sera diminué. Mais il est même prêt à jouer un second rôle, en double même un rôle de figurant. Donc oui, c'est particulier", a déclaré Gilles Moretton.

Un joueur accessible

Au-delà de ses 14 titres à Roland-Garros et de son palmarès XXL, Rafael Nadal était surtout un joueur accessible et généreux envers tout le monde, insiste le président de la Fédération française de tennis. "L’homme qu'il est, l’éducation, la gentillesse, tout le monde à Roland-Garros est sous le charme. Il dit bonjour à tout le monde. C’est vraiment l’homme qui est derrière et le chef d’entreprise Ce qu’il fait avec son académie qu’il a dans le monde entier… C'est quelqu’un d’exceptionnel à tous les niveaux."

Gilles Moretton a annoncé à Europe 1 qu’il rencontrera Rafael Nadal le 11 décembre prochain dans son centre de tennis, l’Académie Nadal, à Majorque avec Amélie Mauresmo pour préparer un hommage grandiose à Roland-Garros en 2025 pour le plus grand champion de l’histoire du tournoi parisien.

"On va essayer de fêter quelque chose à Roland-Garros. Il sera encore là en 2025 et va l’honorer comme il se doit. On est en discussion avec lui, Nadal et Roland-Garros sont liés, c’est une histoire d’amour. Au titre de la fédération, on souhaite que cette aventure continue et c’est aussi la raison pour laquelle on va le retrouver au mois de décembre", espère Gilles Moretton.