Coupe Davis : le doublé pour l'Italie, Sinner finit 2024 en apothéose

Une domination écrasante. Emmenée par le N.1 mondial Jannik Sinner, l'Italie a décroché dimanche à Malaga sa deuxième Coupe Davis d'affilée en battant les Pays-Bas, quatre jours après la victoire de la sélection féminine en BJK Cup. Comme en demi-finale contre l'Australie, l'équipe italienne a remporté ses deux matches de simple pour vaincre les Néerlandais, tombeurs de l'Espagne de Carlos Alcaraz et Rafael Nadal en quarts et en quête d'un premier titre dans la compétition.

Sinner toujours aussi imprenable

Matteo Berrettini (35e) a balayé Botic van de Zandschulp (80e) 6-4, 6-2 en un peu plus d'une heure et quart, avant que Jannik Sinner n'écœure 7-6 (7/2), 6-2 Tallon Griekspoor (40e), vaillant mais impuissant face à l'ogre transalpin, vainqueur de l'Open d'Australie, l'US Open et du Masters cette saison. Les joueurs de Filippo Volandri sont ainsi devenus les premiers à conserver leur titre en Coupe Davis depuis la République tchèque, lauréate en 2012 et 2013.

L'Italie est la sixième nation à remporter deux Saladiers d'argent de suite après les Etats-Unis, la Suède, l'Allemagne, l'Espagne et la République tchèque. La victoire est d'autant plus belle pour les désormais triples champions (1976, 2023, 2024) que les joueuses italiennes avaient déjà triomphé mercredi contre la Slovaquie en finale de la BJK Cup, la compétition par équipes qui a succédé à la Fed Cup.