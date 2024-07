JO Paris 2024 : Novak Djokovic élimine Rafael Nadal au 2e tour du tournoi olympique

Novak Djokovic est sorti vainqueur lundi du choc de légende face à son rival historique Rafael Nadal lors du 2e tour du tournoi olympique, un match à sens unique pour leur 60e affrontement remporté 6-1, 6-4, qui rapproche un peu plus l'Espagnol de sa fin de carrière En quête d'or olympique, seul trophée manquant à son immense palmarès, Djokovic, 37 ans, affrontera au 3e tour le vainqueur du match entre l'Allemand Dominik Koepfer et l'Italien Matteo Arnaldi (40e mondial).

Nadal a tenté de défier la logique, en vain

Le miracle n'a donc pas eu lieu. Nadal a toutefois tenté de défier la logique, après un premier set traversé comme un junior face au Serbe et perdu 6-1. Revenu à hauteur du Serbe à 4-4 dans le 2e set après avoir été mené 4-1, effaçant trois balles de break dans la foulée, Nadal a fait croire quelques instants à l'impossible. Une impression folle a alors traversé le court Philippe-Chatrier.

Mais la réalité est alors revenue frapper à la porte : à 38 ans, Nadal n'a plus les armes pour défier des joueurs du calibre de Djokovic, numéro 2 mondial. On savait ce duel asymétrique et il l'a bien été pendant plus d'un set et demi. Les deux joueurs ne sont effectivement pas arrivés dans le même état lundi.

Nadal, gêné à la cuisse droite depuis plusieurs jours, n'est plus le monstre d'antan. Il trimballe depuis deux ans son lot de pépins physiques, l'éloignant petit à petit du circuit. Djokovic, toujours N.2 mondial, disputait lui la finale de Wimbledon il y a encore quelques jours.

Le dernier épisode de cette longue rivalité ?

Malgré le soutien du public et l'engouement évident autour de ce match, Nadal a perdu dans son jardin, là où il a remporté 14 titres en Grand Chelem. En 2008, l'année du sacre de Nadal aux JO de Pékin, l'Espagnol avait éliminé Djokovic en demi-finale. Le Serbe a donc pris sa revanche 16 ans plus tard. Cette défaite semble signer la fin d'une ère pour le Majorquin. Une ère à laquelle son rival du jour est indéniablement associée.

Il y a 18 ans, les deux s'affrontaient pour la première fois, à Roland-Garros, début d'une série qui allait marquer l'histoire de ce sport. Entre ce jour de juin 2006 et lundi, les deux ne se sont jamais vraiment quittés, ont remporté 46 Grand Chelem à eux deux, se sont affrontés neuf fois en finales de Majeurs. Le Serbe a engrangé 24 Grand Chelem, le plaçant au-dessus de ses grands rivaux Federer et Nadal. L'Espagnol a lui a été couronné empereur de la terre battue.

Des effluves de naphtaline flottaient évidemment sur cette rencontre qui rapproche Nadal d'une fin de carrière attendue a priori avant celle de Djoko. L'Espagnol est toutefois toujours en course pour ces JO en double avec Carlos Alcaraz, une paire cinq étoiles qui, après une première victoire lors de leur entrée en lice, peut continuer à rêver.