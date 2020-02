Coronavirus : les conséquences de l'épidémie sur les compétitions sportives

À cause de l'épidémie de coronavirus qui a fait 1.350 morts en Chine, selon le dernier bilan de jeudi, de nombreuses épreuves sportives prévues en Chine ont été annulées ou reportées. Les tournois de Hong Kong et Singapour de rugby à VII ont été reportés jeudi d'avril à octobre en raison de l'épidémie de Covid-19. Comme le Grand Prix de Chine de Formule 1, lui aussi prévu en avril prochain, qui a été reporté mercredi à des jours meilleurs. "Malheureusement, c'est une tragédie mondiale, pour notre santé et la santé de tout le monde. C'est plus safe de ne pas y aller", a réagi Esteban Ocon, le pilote F1 de l'écurie Renault.

Ces reports sont les derniers exemples en date d'une série d'annulations de grandes compétitions sportives sur le sol chinois. À cause du coronavirus, le mondial d'athlétisme en salle a été décalé d'un an, plusieurs matchs de foot délocalisés, un tour cycliste et des épreuves de coupe du monde de ski ont été annulés.

Inquiétudes en vue des JO au Japon

Les sportifs chinois sont eux mêmes désemparés. Le weekend du 8-9 février, la délégation chinoise de badminton s'est vu refuser l'accès à la Coupe d'Asie aux Philippines, les sportifs ne pouvant rester en quarantaine 14 jours sur place avant le début du tournoi comme le recommande l'OMS (Organisation mondiale de la santé).

Pour raisons de sécurité sanitaire toujours, l'agence antidopage chinoise a choisi de suspendre tous ses contrôles. A six mois des Jeux de Tokyo, c'est tout le sport chinois qui se retrouve paralysé. Du côté du comité d'organisation des JO au Japon, on est extrêmement inquiet. Face au risque, on songe à tester systématiquement tous les athlètes qui arriveront en juillet pour la plus grande compétition sportive au monde.