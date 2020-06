Coronavirus : le footballeur Keita Baldé se mobilise pour les travailleurs sans-abri

En Espagne, le footballeur de l'AS Monaco Keita Baldé se mobilise sur le front social. Alors que le pays a été sévèrement touché par l'épidémie de coronavirus, l'attaquant à la double nationalité franco-sénégalaise se bat pour trouver des logements pour les migrants originaires du Sénégal venus prêter main forte aux agriculteurs de l'arrière pays catalan, en manque de main d'oeuvre.

Toute la journée, ces migrants cueillent des fruits pour 6,50 euros de l'heure, mais le soir, dorment dans la rue. Devant l'inaction des autorités, Keita Baldé, né dans la région, s'est donc donné pour objectif de leur trouver un toit, et vient d'obtenir un premier succès. "Je suis là pour trouver des solutions pour aider ces gens-là. Et grâce à Dieu, on vient tout juste de trouver un premier immeuble pour loger 90 travailleurs", explique le footballeur, qui rappelle qu'au total, 200 travailleurs ont besoin d'un logement. Et de conclure : "Personne dans le monde ne mérite cette indifférence et cette difficulté à vivre."

Le joueur paiera les repas des footballeurs

Un deuxième immeuble est sur le point d'être loué jusqu'en septembre. Et le footballeur formé au FC Barcelone paiera également tous les repas des travailleurs. De leur côté, les associations dénoncent le racisme des hôteliers. Keita Baldé, rappelle, lui, que la couleur de peau ne devrait pas être un problème.