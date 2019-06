Copa America : blessé, Neymar rend visite à la Seleçao

L'attaquant vedette Neymar, privé de Copa America en raison d'une blessure à la cheville, a rendu visite à ses coéquipiers de la Seleçao vendredi, à Sao Paulo, à la veille d'un match décisif face au Pérou.

"Si vous avez besoin d'un joueur en plus, comptez sur moi"

Dans une vidéo publiée sur le site de la Confédération brésilienne (CBF), le joueur du Paris SG apparaît souriant saluant un à un les membres de l'équipe. "Si vous avez besoin d'un joueur en plus, comptez sur moi", a plaisanté la star.

Olha só quem visitou a Seleção Brasileira na manhã desta sexta. A casa é sua, Neymar Jr.!



Fotos: @lucasfigfoto / CBF

Neymar s'est blessé à la cheville lors d'un match amical de préparation contre le Qatar, le 5 juin, neuf jours avant le début du tournoi. L'attaquant de 27 ans fait face par ailleurs à une accusation de viol qui a défrayé la chronique, même s'il a toujours clamé son innocence.

Un match à enjeu pour le Brésil

Après avoir battu la Bolivie 3-0 et fait match nul contre le Venezuela, le Brésil doit battre le Pérou samedi, à Sao Paulo, pour s'assurer la première place du groupe A sans dépendre du résultat de l'autre match de la poule. "Il faut qu'on s'améliore dans la création et dans la finition", a déclaré vendredi le sélectionneur Tite en conférence de presse. "Les joueurs d'attaque doivent frapper plus au but, surtout à mi-distance", a-t-il poursuivi.

Tite a gardé le mystère sur la composition de l'équipe qui affrontera les Péruviens, mais le dernier entraînement a montré que les attaquants Everton et Gabriel Jesus pourraient être titulaires en lieu et place de Richarlison et David Neres.