Charles Leclerc donne le départ d'un marathon de karting en hommage à l'ancien pilote de F1 Jules Bianchi

Le Grand Prix du Japon 2014 reste une course que les fans de sport automobile n'oublient pas. Sous une pluie battante, le pilote français de Formule 1 Jules Bianchi perdait le contrôle de sa monoplace et s'encastrait dans une dépanneuse. Le pilote Marussia avait pris le départ de 34 courses dans la catégorie reine du sport automobile.

"C'est une étoile Jules"

Le pilote de la Scuderia Ferrari, Charles Leclerc, a donné le départ de ce marathon de plus de 42 heures de karting sur le circuit du Castelet en hommage à celui qui est son parrain sportif, mais qui était aussi un ami en dehors des circuits. Cette année, 32 équipages et 400 pilotes participent à l'événement.

>> LIRE AUSSI - Jules Bianchi, une vie consacrée au sport automobile

Parmi les pilotes engagés, on retrouve des personnalités comme l'acteur Tomer Sisley, le pilote de Formule 2 Isack Hadjar mais aussi le chanteur Benjamin Biolay qui a écrit une musique pour Jules Bianchi et qui n'avait jamais osé prendre contact avec sa famille à l'époque du drame : "C'est quand j'ai chanté la chanson sur Jules qui s'appelle 'Grand Prix' qu'ils m'ont contacté. Là, j'étais vraiment bouleversé. On sait à quel point ça peut être pénible d'avoir des nouvelles de gens qu'on ne connaît pas ou de loin. Je suis ému, car c'est une étoile Jules, c'est quelque chose qui ne passe pas".

La recette de ce marathon karting "Jules Bianchi" sera reversée à l'hôpital l'Archet de Nice. L'année dernière, 50.000 euros avaient été récoltés.