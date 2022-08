Championnats d'Europe de natation : quels sont les favoris de la compétition ?

Les championnats d'Europe de natation ont démarré jeudi à Rome. Le double champion du monde Léo Marchand n'a pas accompagné ses camarades. Il reste aux Etats-Unis où il s'entraîne avec Bob Bowman, l'ancien mentor de Michael Phelps, l'homme aux 23 médailles d'or olympiques.

"On peut avoir de belles surprises"

Mais la délégation française, forte de son renouveau des Championnats du monde de Budapest, est venue faire le plein de confiance. Et peut-être plus, selon Malia Metella, ancienne quintuple championne d'Europe.

"Ça permet aussi de se confronter aux meilleurs avant une grande échéance comme les Jeux olympiques", explique-t-elle au micro d'Europe 1. "Et ça, c'est fantastique de pouvoir leur laisser la place. Ça permet là, aux championnats d'Europe, de savoir où ils en sont. On peut avoir de belles surprises. Et les jeunes qui vont commencer à monter sur la grande boîte, comme on dit".

Maxime Grousset en bonne position

Et ce sera le cas peut-être de Maxime Grousset, la tête d'affiche côté français. Vice champion du monde sur le 100 mètres, il fera office de favori sur la distance reine, mais aussi sur le 50 mètres chez les femmes. Marie Wattel tentera de décrocher l'or sur le 100 mètres papillon pour conserver son trône acquis en 2000.