Championnats d'Europe de natation : la France médaillée d'argent du 4x200 m mixte

La France a décroché la médaille d'argent du relais mixte 4x200 mètres nage libre mardi lors des championnats d'Europe de Rome, derrière la Grande-Bretagne. Le relais français, composé de Hadrien Salvan, Wissam-Amazigh Yebba, Charlotte Bonnet et Lucile Tessariol, a réalisé un chrono de 7 min 29 sec 25, derrière les Britanniques (7.28.16) et devant les Italiens (7.31.85).

Troisième médaille pour Charlotte Bonnet

En tête avant la dernière longueur, la jeune Lucile Tessariol (18 ans), flanquée derrière la médaillée de bronze du 100 m britannique Freya Anderson à la ligne d'eau numéro 5, a craqué dans les derniers mètres. Le relais précédent, assuré par Charlotte Bonnet, avait permis aux Bleus de s'approcher de la Grande-Bretagne à deux dixièmes. Médaillée d'argent sur 100 m et titrée sur le relais mixte 4x100, Bonnet, laissée au repos en séries, a décroché sa troisième breloque de la compétition.

Mardi matin, la France, emmenée Roman Fuchs, Wissam-Amazigh Yebba, Giulia Rossi-Bene et Lucile Tessariol avait signé le meilleur temps avec un chrono de 7 min 38 sec 82. Le relais mixte du 4x200 m apporte la neuvième médaille de la délégation français, la deuxième de la session du soir après le bronze de Damien Joly sur 1500 m. Plus tôt dans la soirée, Pauline Mahieu a échoué au pied du podium du 100 m dos et Emma Terebo à la 6e place.