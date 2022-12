Ce cadeau symbolique que Pelé a offert à Michel Drucker après son titre mondial en 1970

Pelé, véritable icône planétaire du football, est décédé ce jeudi à Sao Paulo des suites d'un cancer du colon à l'âge de 82 ans. Une triste nouvelle qui a entraîné une cascade d'hommages dont celui de Michel Drucker dans l'émission Europe 1 Sport.

Celui qui a commenté cinq Coupes du monde durant sa carrière de journaliste sportif se souvient d'une compétition en particulier : le Mondial de 1970 remporté par le Brésil, aussi le dernier pour la légende Pelé.

Un moment historique que Michel Drucker n'est pas prêt d'oublier : "Dès le coup de sifflet final donné, c'était sa dernière Coupe du monde, il était en larmes. Il a enlevé son maillot et, torse nu, il a fait le tour du stade pendant de très très longues minutes pour dire au revoir au monde entier", a raconté l'animateur de télévision.

Les chaussures de la finale

C'est également durant cet événement planétaire que les deux hommes apprennent à se côtoyer : "On a beaucoup sympathisé, c'était quelqu'un d'extrêmement gentil", se remémore Michel Drucker.

Le "Roi" Pelé et Michel Drucker se nouent d'amitié. Et c'est à son retour en Europe peu de temps après ce sacre que Pelé décide d'offrir un cadeaux particulièrement symbolique à l'animateur de télévision. "Quand il est revenu en Europe, il m'a fait passer les chaussures de sa finale de 1970 qui étaient des Puma à l'époque", a expliqué Michel Drucker dans Europe 1 Sport. Des chaussures que Michel Drucker a ensuite offert à un garçon handicapé.

"J'en garde un souvenir ému" du triple champion du monde a expliqué Michel Drucker. Une légende du football qui s'en va et qui pour l'ancien journalistique sportif n'a jamais eu de réel comparatif. "Pelé c'était à la fois Maradona plus Messi plus Mbappé plus Cristiano Ronaldo plus Zidane. C'était un monument, c'était un Dieu vivant", a conclu Michel Drucker dans Europe 1 Sport.